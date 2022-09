‘Van der Poel veroordeeld voor aanval meisjes in hotel Sydney: had beveiliging moeten bellen’

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam. Volgens de rechter had hij dat niet mogen doen, maar had hij de beveiliging van het hotel moeten bellen. Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij de meisjes van 13 en 14 had geduwd. Dat deed hij omdat ze lawaai maakten en herhaaldelijk op zijn deur klopten. Hij raakte daardoor gefrustreerd omdat hij niet kon slapen vlak voor zijn deelname aan het WK.

Van der Poel werd aangeklaagd wegens common assault. Dat is een aanval ‘waarbij het slachtoffer geen letsel wordt toegebracht of waarbij de verwondingen van voorbijgaande aard of onbeduidend zijn', luidt het in een toelichting van een advocatenkantoor in Sydney gespecialiseerd in straf- en familierecht. ‘De aanklacht van vereist in feite niet het gebruik van fysiek geweld. Het kan ook bedreigingen met geweld zonder fysiek contact omvatten als de bedreiging het slachtoffer bang maakt voor dreigend letsel'.