Van misbruik vrijgesproken Australische kardinaal: Geloof niet zomaar alle klachten

In het eerste deel van het interview zegt de 78-jarige Pell tegen Sky News dat mensen die zeggen slachtoffer te zijn altijd worden geloofd. ,,Dertig of veertig jaar geleden was de publieke opinie altijd tegen mensen die zeiden dat ze misbruikt waren. Tegenwoordig willen we het zekere voor het onzekere nemen en geloven we iedereen. Dat is onterecht.” De geestelijke werd vorig jaar schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Hij zat meer dan een jaar vast voordat hij in hoger beroep werd vrijgesproken. ,,Het zou mij niet verbazen als er nu meer aantijgingen jegens mij wegens misbruik naar buiten komen”, aldus de kardinaal.

Altijd ontkend

Het misbruik zou in de jaren negentig hebben plaatsgevonden toen Pell aartsbisschop was van Melbourne. De voormalig kardinaal heeft altijd ontkend, maar werd destijds veroordeeld op basis van verklaringen van één slachtoffer. Volgens zijn advocaat was Pell op de dag dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden niet eens op de locatie waar het volgens het slachtoffer zou zijn gebeurd.



Pells advocaten is het ook vreemd dat er tijdens het misbruik, dat minuten moet hebben geduurd, niemand ervan getuige was of er een stokje voor heeft gestoken. In de kerk waar het schennis plaatsvond, zouden op dat moment veel mensen aanwezig zijn geweest. Ook wordt gesteld dat door Pells gewaad een deel van het misbruik praktisch gezien ‘onmogelijk’ moet zijn geweest. Pell zou zijn geslachtsdeel hebben getoond.



Het hoger beroep van Pell werd in augustus vorig jaar nog verworpen, waarna hij naar de Hoge Raad stapte. Die heeft dat vonnis vorige week vernietigd. Volgens de hoogste Australische rechter is niet met zekerheid te zeggen dat de misbruikbeschuldigingen kloppen en had de jury daarvoor meer aandacht moeten hebben bij de veroordeling.