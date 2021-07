Vanaf dinsdag weer strengere inreisregels voor Duitsland

Dorpsonder­wij­zer Pedro Castillo (51) uitgeroe­pen tot president van Peru

20 juli In Peru is de 51-jarige Pedro Castillo uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen. De socialistische kandidaat versloeg in de tweede ronde de rechtse presidentskandidate Keiko Fujimori. Dat meldt de Peruaanse kiesautoriteit. Hij is de vijfde nieuwe president van Peru in vijf jaar tijd.