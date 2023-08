Vandaag hebben we alle bronnen van 2023 opgebruikt: 1,7 aardes nodig om aan vraag te voldoen

Wereldwijd verbruiken we dus 1,7 keer zoveel grondstoffen als de aarde kan leveren. En over het algemeen neemt het verbruik verder toe, waardoor Earth Overshoot Day steeds wat vroeger in het jaar valt. ,,Dat terwijl er al veel opties zijn om ons verbruik te verminderen”, zegt Joost Brinkman van het Global Footprint Network. ,,We moeten dan alleen écht nadenken over welke spullen we nodig hebben en welke niet.”

Dit jaar valt de dag niet vroeger, maar een dagje later dan vorig jaar. Aanleiding tot optimisme is dat niet direct. In de eerste plaats is de trend al jarenlang dat we steeds eerder in het jaar door de grondstoffen heen zijn. Een dagje later doet nog weinig afbreuk aan die trend.

Consumptie nog steeds gegroeid

Ten tweede is het niet zo dat we minder zijn gaan consumeren. Integendeel: de totale ecologische voetafdruk is dit jaar juist met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Die voetafdruk geeft aan hoeveel grond en water nodig is voor iemand om zijn of haar jaarlijkse consumptieniveau te handhaven en afval te verwerken. De mondiale ecologische voetafdruk is 2,6 hectare per persoon.

De ‘biocapaciteit’ - de beschikbare hoeveelheid grondstoffen - nam echter ook toe, met iets meer: 0,3 procent. Het gevolg daarvan: de verhouding verbruik-beschikbaarheid is iets gunstiger geworden, waardoor Earth Overshoot Day nu een dag later valt. Nét dan, want in de praktijk is het verschil niet meer dan 8 uur, maar daardoor valt de dag wel op 2 augustus in plaats van 1. Sinds de jaren 60 is de mondiale biocapaciteit gehalveerd - van ruim 3 naar iets meer dan 1,5 hectare per persoon.

Ook de CO2-uitstoot is, na een daling in 2020 door de coronacrisis, weer gestegen. In 2021 zat de uitstoot weer op het niveau van voor corona. Van 2021 naar 2022 nam de uitstoot met 1,5 procent toe. Verwacht wordt dat de koolstof-voetafdruk van 2022 op 2023 met 0,3 procent daalt. Meer dan de helft (60 procent) van de mondiale ecologische voetafdruk betreft de uitstoot van broeikasgassen, de CO2-voetafdruk.

Mondiale verschillen: Nederlander verbruikt 3,6 aarde

Hoe snel de grondstoffen van de aarde worden opgemaakt, verschilt mondiaal in grote mate. Sommige landen verbruiken in een jaar mínder dan de aarde levert. In Nederland is dat juist véél meer. Zou iedereen op aarde leven als de gemiddelde Nederlander, dan zouden er in plaats van 1,7 zo'n 3,6 aardes nodig zijn om aan de vraag naar grondstoffen te kunnen voldoen. ,,Het is misschien tijd dat iedereen zich realiseert dat het een probleem oplevert voor je kinderen als je blijft leven op deze manier", zegt Brinkman.

Op 12 april zouden we in dat scenario alles wat de aarde in een jaar produceert - de dag waarop Earth Overshoot Day valt, dus - reeds op hebben. Op de site van Earth Overshoot Day is per land te zien wanneer deze dag zou plaatsvinden, als iedereen zo zou leven als in dat land. Onze zuiderburen doen het nóg iets slechter: de Belgen zitten op 4 aardes. De Duitsers doen het juist een stukje beter dan wij: zij zitten op 3 aardes.

Berekening Earth Overshoot Day Earth Overshoot Day wordt becijferd door het Global Footprint Network. Dat berekent het aantal dagen dat de 'biocapaciteit' van de aarde kan voorzien in de menselijke consumptie. Daarbij worden onder meer officiële datasets van de VN gebruikt, naast actuele data over bijvoorbeeld de huidige consumptie. Vorig jaar werd gemeld dat Earth Overshoot Day op 28 juli viel. Maar omwille van de gelijkvormigheid worden ook data uit het verleden jaarlijks herberekend, op basis van de recentste gegevens. Het maakt dat Earth Overshoot Day 2022 herzien wordt naar 1 augustus.