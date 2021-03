Vastgelopen containerschip in Suezkanaal drijft weer

Het containerschip dat dinsdag vastliep in het Egyptische Suezkanaal, de Ever Given, drijft weer los, dat meldt een medewerker van maritiem dienstverlener Inchcape Shipping. Het enorme schip is losgemaakt met behulp van onder meer sleepboten en baggeraars, waardoor de scheepvaart over de belangrijke waterweg weer kan worden hervat. Hoelang het precies duurt voordat er weer scheepsverkeer door het kanaal mogelijk is, is nog onduidelijk.