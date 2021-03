Vastgelopen containerschip Suezkanaal helemaal los, scheepsverkeer weer op gang

VIDEOHet in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given is los. Nadat vanochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Het schip is op eigen kracht weer onderweg. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt weer op gang, volgens de kanaalautoriteit.

De Ever Given was vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen. Het schip, eigendom van een Japanse reder maar varend in dienst van een Taiwanees bedrijf, behoort tot de grootste containerschepen ter wereld met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter. Daardoor is het erg gevoelig voor zijwind. Toen het schip gedraaid lag, lag het tegen beide oevers van het kanaal.

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was betrokken bij de bevrijdingsoperatie. Daarbij werd gebaggerd en werden elf gewone sleepboten en twee krachtige zeesleepboten ingezet.

Kont

Volgens Boskalis-topman Peter Berdowski zat het ‘eenvoudigste’ werk in het Suezkanaal er vanochtend op, nadat de kont van het schip uit de klei werd getrokken. Dat lukte omdat sinds vanmorgen een zware zeesleepboot helpt met het trekwerk in het kanaal.



Vanmorgen arriveerde een tweede zeesleper die vooral aan de neus van het schip trok om die voorzichtig weer richting de vaargeul te loodsen. Voorzichtig, want als er te veel trekkracht werd gebruikt kon het schip ook kapot gaan. Berdowski vergeleek die operatie met het terugzetten van een aangespoelde walvis in zee: ,,We moeten het schip echt over die laag zand en klei naar het water schuiven.”



Dat was volgens de topman de échte uitdaging in het belangrijke handelskanaal in Egypte. Temeer omdat het enorm veel trekkracht vergt. De twee zeeslepers die Boskalis liet komen, kunnen samen zo’n 400 ton verstouwen.

Plan B

Mocht het schip te diep in de zanderige kleilaag vastzitten had Berdowski een plan B uitgedacht. ,,Er zijn baggerschepen onderweg die de grond onder het containerschip weg kunnen spoelen”, zei Berdowski eerder. ,,Dat doen we door water met heel hoge druk onder het schip door te spuiten waardoor hij meer los komt te liggen.’’

Een derde plan, dat het Papendrechtse bedrijf liever niet uit te kast trok, was om zo’n zeshonderd containers van de Ever Given af te halen. Waar eerst werd gedacht om die via de naastgelegen woestijn weg te voeren was daar inmiddels een andere oplossing voor bedacht. Via een kraan konden de containers op een kleiner overslagschip werden geplaatst. ,,Maar dat doen we liever niet omdat het erg tijdrovend is’’, legde de topman uit. Het waait namelijk vrij hard boven het Suezkanaal. ,,Als die containers dan tien meter omhoog worden gehesen vangen zij die wind op. Dat is even iets anders dan wat containers van een schip plukken dat stabiel in de Rotterdamse haven ligt.’’

Volledig scherm De Ever Given is deels vlot getrokken. © AFP

Nog maanden problemen

De problemen als gevolg van de opstopping in het Suezkanaal kunnen nog weken tot maanden gaan duren, zegt de Rotterdamse containerterminal ECT. Dat komt omdat er straks, wanneer schepen weer door het Suezkanaal kunnen, waarschijnlijk veel schepen tegelijk op Rotterdam afkomen. De containerterminal is inmiddels druk bezig met het treffen van voorbereidingen op de aanstaande drukte.

Nu het schip los is gekomen is nog niet alles opgelost, benadrukt een woordvoerder van ECT. ,,Door de ontstane file van schepen, zullen er nog meer vertragingen ontstaan dan er al zijn.” De zegsman benadrukt dat het scheepstransport een zeer strakke planning heeft én alle import en export ingehaald moet worden, waardoor het nog lang zal duren voor alles weer normaal is.

Het is volgens ECT op dit moment nog moeilijk in te schatten wanneer de extra drukte zal komen. De containerterminal maakt continu inschattingen van de verwachte toestroom aan schepen en informeert onder meer rederijen hierover. Wanneer te veel schepen tegelijk aankomen in Rotterdam, zullen ze waarschijnlijk moeten wachten op zee, legt de woordvoerder uit.

Tien miljard per dag

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal en lag dwars over de belangrijke vaarroute voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping was een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal. Volgens de Suez Canal Authority lagen zondagmiddag meer dan 320 vaartuigen te wachten, zoals containerschepen en olietankers.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd. Een lange blokkade kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie.

Sommige rederijen kozen er vanwege de blokkade voor hun schepen om te laten varen rond de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop. Onder meer containervervoerders Maersk en CMA GGM namen dat besluit om de blokkade te omzeilen.

Volledig scherm Het schip de 'Ever Givin'. © AFP

Volledig scherm Het vastgelopen containerschip Ever Given. © AP