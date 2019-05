Vastgezet migrantje van twee jaar oud overlijdt in Amerikaans ziekenhuis

Volgens de consul van Guatemala in de VS had het jongetje al enige dagen de griep toen hij het land binnenkwam. Hij werd eerst gearresteerd maar al snel naar een ziekenhuis gebracht, waar hij dinsdag is overleden. Het is het vierde sterfgeval dit jaar van een jonge vluchteling uit Midden-Amerika die naar de VS is gevlucht.



In december overleed onder anderen Jakelin Caal, een 7-jarige meisje uit Guatemala dat samen met haar vader door Amerikaanse grenswachten werd opgepakt in New Mexico. In een opvangcentrum kreeg zij stuipen door zware koorts en begon over te geven. Ze stierf in een ziekenhuis in El Paso aan wat een streptokokkeninfectie bleek.