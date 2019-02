Vaticaan stelt onderzoek in naar misbruik door kardinaal Pell

Pell zit sinds vandaag in de cel . Hij krijgt op 13 maart te horen tot welke straf hij wordt veroordeeld, maar weerspreekt de beschuldigingen en gaat in hoger beroep. Zijn advocaten proberen hem op borgtocht vrij te krijgen tot de behandeling van het hoger beroep dat een jaar kan duren. De 77-jarige Pell is de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die wegens seksueel misbruik is veroordeeld. Hij was een belangrijk adviseur van de paus en gold als de nummer drie van het Vaticaan. Hij was aangesteld als corruptiebestrijder in het Vaticaan toen de beschuldigingen kwamen.

Hetze tegen kerk

Het oordeel van de rechter in Melbourne is omstreden. Toen Pell vandaag naar de rechtbank ging schreeuwden boze omstanders dat hij een monster, een misdadiger en het kwaad was. Maar veel Australiërs zien in het proces de vervolging van zijn conservatieve opvattingen en een hetze tegen de kerk.



Pell is veroordeeld op grond van verklaringen van één persoon die het slachtoffer zegt te zijn van misbruik door Pell gepleegd in een volle kathedraal van Melbourne. Het 'tweede slachtoffer' heeft niet verklaard te zijn misbruikt of lastig bevallen, heeft nooit een klacht daarover geuit en is ook niet gehoord door de politie of aanklagers. Hij overleed in 2014, maar is toch als slachtoffer van Pell opgevoerd.