Vaticaan vervolgt voor het eerst twee priesters om seksueel misbruik

Twee katholieke priesters staan de komende tijd voor de rechter in Vaticaanstad. Het is voor het eerst dat de stadstaat mensen vervolgt wegens seksueel misbruik.

Gabriele Martinelli (28) wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een misdienaar tussen 2007 en 2012. Enrico Radice (72) hield hem de hand boven het hoofd: de aantijging is dat hij de zaak in de doofpot stopte, toen hij rector was op de theologische school waar naar verluidt het misbruik door Martinelli plaatsvond. Beide mannen hebben vooralsnog niet gereageerd op de aanklacht, schrijft de BBC.

Het is voor het eerst dat Vaticaanstad, de bakermat van de rooms-katholieke kerk, een rechtszaak behandelt over beschuldigingen van seksueel misbruik. Gisteren was er een zitting van slechts acht minuten in de rechtbank, waarin de aanklachten werden voorgelezen.

‘Vleselijke daden’

Het misbruik speelde zich af binnen de muren van Vaticaanstad. Martinelli was zelf misdienaar van het Pius X Seminarie, waar misdienaars die in de Sint-Pietersbasiliek dienen met zijn allen samenwonen. Later werd hij priester. Hij zou een jongen, over een periode van meerdere jaren, hebben gedwongen om ‘vleselijke daden’ te ondergaan, waarbij hij dreigementen uitte en geweld gebruikte. Het misbruik zou zijn begonnen toen het kind 13 jaar oud was.

Radice wordt beschuldigd van het verbergen van de feiten. Hij zou geprobeerd hebben autoriteiten af ​​te leiden tijdens officiële onderzoeken en aanklagers nemen het hem kwalijk dat hij de wijding van Martinelli tot priester niet heeft geblokkeerd, hoewel hij op de hoogte was van de beschuldigingen.

Klokkenluider

Opvallend is dat het misbruik al bekend was sinds 2012, maar pas in 2017 tot actie werd overgegaan, toen het slachtoffer en zijn kamergenoot ermee naar buiten traden uit frustratie dat er nog geen vervolging had plaatsgevonden. Klokkenluider Kamil Jarzembowski zegt dat hij zelfs paus Franciscus - die stelt dat hij een zero tolerance-beleid hanteert - en andere kerkautoriteiten in de afgelopen jaren brieven heeft geschreven over waar hij getuige van was als kamergenoot van het slachtoffer. Nooit kreeg hij een reactie, claimt hij volgens persbureau AP.

Het misbruik begon volgens hem toen beide jongens minderjarig waren, en het ging door nadat Martinelli de volwassen leeftijd bereikte. ,,Het was verschrikkelijk om deze daden te zien als 15-jarige. Ik had nog nooit mensen seks zien hebben en nu werd ik gedwongen om dit te zien, in het Vaticaan nota bene.”

De zaak gaat over twee weken verder.

