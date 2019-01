Veel afwezigen op ingesneeuwde economische top Davos

Het sneeuwt afzeggingen voor het World Economic Forum (WEF) in Davos. Topsprekers als de Amerikaanse president Donald Trump, de Franse president Macron en de Britse premier May hebben allemaal afgezegd vanwege ‘problemen thuis’.

May was de laatste die - vandaag - zich afmeldde. Nog maar tien weken voordat het Verenigd Koninkrijk de EU op de een of andere manier de rug wil toekeren heeft de premier wel wat anders aan haar hoofd. Donald Trump kan erover meepraten. Hij worstelt nog steeds met de crisis rond de ‘shutdown’, ruziet met de Democraten en incasseert de laatste tijd wat tegenvallers in het 'Rusland onderzoek’. De Franse president Macron moet thuis zijn hachje redden en is druk bezig met een nationale discussie na de gewelddadige protesten van de ‘Gele Hesjes’.

Volledig scherm Vorig jaar was Donald Trump een van de grote attracties in Davos. © AFP

In de Zwitserse Alpen proberen wereldleiders altijd graag te laten zien hoe succesvol hun politiek is. Davos afzeggen was volgens de Amerikaanse president erg jammer omdat succes verzekerd was. ,,We hebben een prachtig verhaal te vertellen’', aldus Trump in een tweet. Vladimir Poetin en de Indiase premier hadden al laten weten niet te komen. De Chinese president Xi die twee jaar geleden de show stal stuurt een vervanger. Angela Merkel en de Italiaanse premier Conte hebben de nodige zorgen aan het thuisfront maar zij komen volgende week wel naar Zwitserland. Ook de Amerikaanse en Britse ministers van Financiën Steve Mnuchin en Philip Hammond zijn van de partij. Net als de Japanse premier Abe en de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonero .

Sterke delegatie

Opmerkelijk is in dat licht van afzeggingen dat premier Mark Rutte volgende week woensdag en donderdag aanwezig is met juist een sterke delegatie. Onder anderen de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Wopke Hoekstra (Financiën), Bruno Bruins (Medische Zorg) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaan mee. Van dat laatste departement sluit ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan.

Op het WEF buigt het puikje van de internationale politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap zich over de belangrijkste maatschappelijke en economische problemen. Dit jaar staan klimaatgerelateerde onderwerpen hoog op de agenda, zoals extreem weer, klimaatverandering en natuurrampen, maar ook datafraude en cyberaanvallen. In de coulissen zal het vooral gaan over de zaken die de grote afwezigen bezig houden: de handelsoorlog tussen Trump en Xi, de brexit-problemen van May en de EU en de dreigende economische stagnatie.

Volledig scherm Een man maakt een pad vrij in het door hevige sneeuwval getroffen Davos. © AP