Veel rellen en arrestaties in Frankrijk: twee jonge kinderen zwaargewond

Hulpdiensten werd het werken lastig gemaakt. Hordes met mensen klommen bijvoorbeeld op een brandweerwagen. Het contrast tussen de vreugde op de Champs-Élysées aan de ene kant en vlak in de buurt de rellen was groot. Busjes van de Mobiele Eenheid probeerden een eind te maken aan de rellen, daarbij gebruik makend van traangas. In de hoofdstad werden ook verschillende waterkanonnen ingezet.



In Annecy, even ten zuiden van Genève, kwam een man om die in een kanaal sprong en daarbij zijn nek brak. In Rouen werden zeven mensen opgepakt na een reeks van incidenten. In die stad raakten ook twee journalisten gewond.