Veel te zwaar, dik in de 70: hoeveel gevaar loopt Trump nu hij besmet is?

Trump is niet de eerste wereldleider die ten prooi is gevallen aan het virus. Eerder testen onder meer de Engelse premier Boris Johnson en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro al positief op Covid-19. Bolsonaro (65) kwam er na twee weken zonder al te zware klachten weer vanaf, maar de 56-jarige Johnson belandde op de intensive care en kroop door het oog van de naald. ,,Toen ik naar de ic moest, was mijn gewicht veel te hoog, ik was te dik”, zei Johnson achteraf. ,,De doktoren hebben mijn leven gered.”

Op papier valt president Trump in meer risicogroepen dan Johnson: de president werd afgelopen juni 74 en is beduidend ouder. Volgens het RIVM hebben mensen die ouder zijn dan 70 jaar ‘een verhoogd risico op ernstig beloop van Covid-19'. De helft van de coronapatiënten die hier in het ziekenhuis werd opgenomen is, ouder dan 69 jaar. ,,Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.” In de VS is 80 procent van de overleden coronapatiënten ouder dan 65 jaar.

Obesitas

Wat Trump gemeen heeft met Johnson: ook hij is te zwaar, véél te zwaar zelfs. Bij zijn laatste gezondheidstest afgelopen april tikte de president bijna 111 kilogram af op de weegschaal. Gecombineerd met zijn lengte van ruim 1,90 meter kent de Amerikaanse president een Body Mass Index (BMI) van 30,5. Waarden tot 25 zijn normaal, tussen de 25 en 30 betekent overgewicht, nog hoger is obesitas. ,,Mensen met zeer ernstig overgewicht hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van Covid-19", aldus het RIVM.

Behalve te zwaar en relatief oud valt Trump in nog een andere risico-categorie: zijn vaten zijn bepaald niet in excellente conditie. In 2018 onderging Trump een scan, onthulde presidentiële arts Ronny Jackson, waaruit een zogenaamde calciumscore van 133 bleek. Alles boven de 100 betekent dat er sprake is van plaques: vernauwingen van de vaten. In 2009 bedroeg Trump's calciumscore slechts 33. In 2013 was die waarde opgelopen tot 98. Momenteel slikt Trump cholesterolverlagers om de schade niet verder te laten oplopen.

Volledig scherm Het wassen beeld van president Donald Trump is door Madame Tussauds in Amsterdam ook 'in quarantaine' geplaatst. Het beeld staat voorzien van een mondkapje voor het raam van Tussauds op de Dam. © ANP

Mannen vaker slachtoffer

Naast oud, obees en vaatproblemen is Trump tenslotte in het nadeel nu hij man is. Bijna tweederde van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, zijn mannelijk, diezelfde verhouding is waarneembaar bij het aantal sterfgevallen. Dat verschil komt komt doordat mannen een ongezondere leefstijl kennen en meer risico's nemen, legde Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc, eerder uit aan deze site. Mannen roken en drinken meer. Sigaretten en drank tasten het hart en de bloedvaten aan, waardoor het lichaam de gevolgen van een besmetting met het coronavirus minder goed kan opvangen.

Zo bekeken is Trump's man-zijn niet zozeer een extra risico, maar meer de optelsom van een niet al te gezonde leefstijl die al waarneembaar is in zijn gewicht en cholesterolgehalte.

Geen druppel alcohol

Een aantal verhoogde risicofactoren willen uiteraard bepaald niet zeggen dat Donald Trump een zware coronavariant zal krijgen. Uit zijn laatste gezondheidsonderzoek van april dit jaar bleken verder geen nadere bijzonderheden die gevaar opleveren voor zijn gezondheid.

In zijn voordeel speelt bovendien dat Trump - mede doordat zijn broer een alcoholprobleem kende en daaraan overleed - geen druppel drinkt. Ook heeft hij nooit gerookt. Roken is eveneens een belangrijke risicoverhoger. ,,De president blijft van de significante lange termijn hart- en gezondheidsvoordelen profiteren die voortvloeien uit een levenslange onthouding van tabak en alcohol”, schreef zijn arts Ronny Jackson in 2018 bij het vrijgeven van Trumps medische onderzoek.