Veerboot ramt kleine jachten bij Isle of Wight

‘Kippenmon­ster zonder kop’ voor het eerst gefilmd nabij Antarctica

13:10 Een zeekomkommer die ook bekend staat als het ‘kippenmonster zonder kop’ is door Australische onderzoekers gefilmd in de Zuidelijke Oceaan ten oosten van Antarctica. Het is de eerste maal dat het ongewervelde dier in dat gebied werd gespot en op beeld vastgelegd.