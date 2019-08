Veestropers Ethiopië doden twaalf dorpelingen onder wie drie kinderen

Toeristen redden Nederland­se dreumes uit zwembad op Mallorca

25 augustus Een Nederlands kind van negentien maanden is gisteren in Palma de Mallorca aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en in het zwembad van een hotel terechtgekomen. Twee andere toeristen schoten daarna snel te hulp: een van hen sprong het water in en redde het kind, de ander waarschuwde de ouders die volgens verschillende Spaanse media ‘in slaap waren gevallen’.