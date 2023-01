Veldslag van Italiaanse voetbalsupporters in Toscane: gewonden en afgesloten snelweg

Volgens de politie wachtten de Napoli-supporters de Romanisti op bij een tankstation in de buurt van het Toscaanse Arezzo. Hoewel de politie in groten getale aanwezig was bij het tankstation, lukte het de harde kern van Napoli de supporters uit Rome te bekogelen. Verschillende AS Roma-supporters zetten hun auto stil op de snelweg om verhaal te halen. Het resulteerde in een grote vechtpartij. Volgens ooggetuigen gingen de hooligans elkaar met stokken te lijf en gooiden ze met stenen en vuurwerk. Er zijn verschillende lichtgewonden gevallen; één AS Roma-supporter moest voor zijn verwondingen behandeld worden in het ziekenhuis.