Venezolaans verzet in Florida: 'Vrijheid is wat we willen én zullen krijgen'

Update Politie onderzoekt hoe Nederlands meisje (6) bewuste­loos kon raken in skilift

11:11 De skilift in het Franse Châtel waarin een Nederlands meisje (6) gistermiddag bewusteloos raakte, is de nieuwste in het skigebied. De Franse politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen met behulp van souvenirfoto’s, die van alle toeristen in de lift worden gemaakt. Hoe kon het gebeuren dat niemand wat doorhad?