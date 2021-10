Venezuela schrapt zes nullen van munteenheid door hoge inflatie

Vandaag heeft Venezuela zijn valuta, de bolivar, aangepast: er zijn zes nullen geschrapt. Door de hoge inflatie in het land was de munteenheid praktisch niets meer waard.

Het biljet met de hoogste waarde was tot gisteren een miljoen bolivar, wat gelijk staat aan 0.00000000000205560 euro. Zo kostte een fles frisdrank van 2 liter bijvoorbeeld meer dan 8 miljoen bolivar. Daar kwam nog bij dat deze biljetten zeldzaam waren, wat betekent dat Venezolanen vaak met een dik pak biljetten moesten afrekenen.

Het meest waardevolle biljet dat vandaag is geïntroduceerd is 100 bolivar, wat omgerekend zo'n 20 euro is. De kans is echter groot dat de waarde van de nieuwe valuta ook snel daalt vanwege inflatie.

Quote Ik had maar 3 miljoen bolivar op mijn rekening staan, daarmee koop je nog niet eens een stuk brood Elena Díaz, Schoonmaakster

Eindeloze reeksen nullen

Met de aanpassing moet het makkelijker worden om contant te betalen. Daarnaast is het doel om zaken als de boekhouding te versimpelen, gezien daarbij nu met eindeloze reeksen nullen wordt gewerkt.



,,De belangrijkste en meest fundamentele reden is dat de betalingssystemen al zijn ingestort, omdat het aantal cijfers het onmogelijk maakt om met de systemen te werken”, zegt Jose Guerra, hoogleraar economie aan de Centrale Universiteit van Venezuela. ,,De verwerkingssystemen voor pinbetalingen of een boekhoudsysteem voor bedrijven zijn niet bedoeld voor hyperinflatie, maar voor een normale economie.”

Volledig scherm Een stapel puin met ongebruikte Venezolaanse bolivarbiljetten in een straat in de stad Puerto Concha. (08/09/2021) © AFP

Dollars en PayPal

Dagelijks mochten Venezolanen maximaal 20 miljoen bolivar pinnen. Soms viel het bedrag lager uit, wanneer de bank niet genoeg biljetten op voorraad had. Om betalen makkelijker te maken, werd er gegrepen naar Amerikaanse dollars of online betalingsmethodes zoals PayPal en Zelle.



De Centrale Bank van Venezuela benadrukte dat de eliminatie van zes nullen verder geen invloed heeft op de waarde van de valuta. De bolivar ‘zal niet meer of minder waard zijn. Het is alleen bedoeld om het gebruik ervan op monetaire schaal te vergemakkelijken.’

Nullen schrappen

Het is de derde keer dat socialistische leiders van Venezuela nullen van de nationale munteenheid hebben geschrapt. In 2008 verloor de bolivar onder president Hugo Chávez al drie nullen. De huidige president Nicolás Maduro zag erop toe dat er in 2018 nog eens vijf nullen verdwenen.



Venezolanen hebben na vier jaar van hoge inflatie weinig hoop dat de nieuwe biljetten uitkomst bieden. De Centrale Bank publiceert geen inflatiestatistieken meer, maar het Internationaal Monetair Fonds schat dat de rente van Venezuela eind dit jaar 5500 procent zal bedragen.



,,Ik had maar 3 miljoen bolivar op mijn rekening staan, daarmee koop je nog niet eens een stuk brood”, zegt Elena Díaz, een 28-jarige schoonmaakster. ,,Als ze zes nullen weghalen houd ik 3 bolivar over. Daar kan ik net zo goed niets mee kopen.”

