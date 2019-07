Verbazing in Vaticaan na openen graven: verdwenen Emanuela (15) nog altijd spoorloos

In de zoektocht naar overblijfselen van twee tieners die sinds 1983 spoorloos zijn, zijn in het Vaticaan twee graven geopend op de oude en kleine Teutoonse begraafplaats naast de Sint-Pieterskerk. De graafwerkzaamheden hebben het mysterie enkel groter gemaakt. Niet alleen is er niets van de tienermeisjes aangetroffen, er was ook niets terug te vinden van de twee Duitse vrouwen van adel die in de graven hadden moeten liggen. Dat zorgde voor grote verbazing.

Het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat er helemaal niets ligt. De nakomelingen van de familie van hertogin Charlotte zu Mecklenburg, gestorven in 1840 en Sophie van Hohenlohe, vier jaar eerder overleden, zijn ingelicht. De graven werden geopend op aandringen van familie van Emanuela Orlandi die verdween toen ze 15 was.

De familie zoekt haar al meer dan 36 jaar en is met de theorie gekomen dat ze mogelijk op de begraafplaats ligt. Orlandi was een kind van ouders die destijds in het Vaticaan werkten en woonden. De moeder leeft nog en woont er nog steeds.

Theorieën

Emanuela verdween in de avond van 22 juni 1983 in Rome en is spoorloos. Er zijn allerlei theorieën verspreid over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën. Daar zou ook een ander 15-jarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn. Zij verdween op 7 mei 1983 in Rome en is ook nog steeds spoorloos.

Ook is gespeculeerd over een link met de aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981 of een link met de georganiseerde misdaad en de ondergang in 1982 van de Banco Ambrosiano, waarvan het Vaticaan aandeelhouder was. In de onderzoeken naar de verdwijning van Orlandi komt de inmiddels niet meer bestaande Banda della Magliana vaak voor. Deze duistere bende was een soort Romeinse maffia.

Volledig scherm Demonstranten gisteren tijdens een herdenkingsmoment voor Emanuela. © AFP

