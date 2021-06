Verbijstering in Florida nadat kinderen vanuit villa met AK-47 op politie schieten: 'Waar is het misgegaan?’

Een villa in de Amerikaanse staat Florida was dinsdag het toneel van een hevig vuurgevecht tussen de politie en twee zwaarbewapende kinderen. Een 14-jarig meisje raakte zwaargewond als gevolg van een kogel in haar buik. De politie is verbijsterd door het geweld. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Waar is het misgegaan dat een 12-jarige en 14-jarige denken dat het oké is om de politie aan te pakken?”, verzucht de country sheriff.

De twee betrokken kinderen, Travis (12) en Nicole (14), liepen dinsdag weg uit een tehuis met de intentie om ergens in te breken. Ze richtten hun pijlen op een boerderij van 30 hectare in Deltona, ten noorden van Lake Monroe. Binnen de villa richtten ze een enorme ravage aan, vermoedelijk omdat ze dachten dat het de woning van een politieagent betrof. Toen de buren vanuit de villa een hoop kabaal hoorden, waarschuwden ze de politie.

De-escalatie

Op het moment dat agenten het huis omsingelden, werden ze door zowel de jongen als het meisje onder vuur genomen. De bewoner van het huis, die met zijn dochter even naar de supermarkt was, vertelde bij terugkomst tegen agenten dat hij in het bezit was van een grote voorraad wapens, waaronder een AK-47, een pistool, een geweer en een flinke hoeveelheid munitie.

Een onderhandelaar koos om die reden voor een de-escalerende aanpak en probeerde nog op de kinderen in te praten, onder andere door hen een mobiele telefoon toe te werpen. Dat mislukte. Ondanks een flinke politiemacht en meerdere waarschuwingen weigerden de kinderen zich over te geven.

Beelden

Op bodycam-beelden is te zien dat agenten achter een boom moeten schuilen op het moment dat het 14-jarige meisje met een wapen naar buiten komt gelopen. ,,Ze richt met het pistool! Ze richt met het pistool!”, roept een agent, waarop zijn collega’s besluiten het vuur te openen. ,,Laat me dit niet doen”, fluistert de agent zichzelf later enige moed in.

Het meisje werd uiteindelijk door zeker één kogel getroffen. De jongen, die was bewapend met een AK-47, gaf zich daarna over en bleef ongedeerd. In een persconferentie maakte de country sheriff bekend dat de acht betrokken agenten ‘er alles aan hadden gedaan’ om de situatie niet uit de hand te laten lopen. ,,Ze verloren bijna hun levens door toedoen van een 12-jarige en een 14-jarige. ,,Als ze geen training hadden gehad was er een dode gevallen”, zei de sheriff volgens CNN.

Grand Theft Auto

In het verhoor gaf de jongen toe dat hij doelbewust met zware wapens op de agenten had geschoten. ,,Hij vertelde rechercheurs dat hij de agenten neerschoot, omdat hij ze pijn wilde doen. Let wel, dit zijn de woorden van een 12-jarige”, verzuchtte de sheriff op de persconferentie. De jongen vertelde ook dat het meisje waarmee hij samen was, van plan was om tumult te veroorzaken. ,,Ik ga dit doen zoals in GTA”, zei het meisje volgens de sheriff, daarbij verwijzend naar de gewelddadige videogame Grand Theft Auto.

De kinderen worden verdacht van een gewapende inbraak en van poging tot moord op een wetshandhaver. Volgens de sheriff had het meisje een strafblad voor brandstichting op braakliggende terreinen. ,,Deze jongedame heeft veel hulp nodig”, zei hij volgens WFTV. De jongen zit sinds 2017 in een pleeggezin en heeft geen strafrechtelijk verleden. Wel heeft hij dit jaar op school een student en een beheerder met de dood bedreigd. Volgens de sheriff toont dit incident aan dat er een betere behandeling voor jeugdige wetsovertreders moet komen. Volgens hem worden kinderen ‘opgehokt’ in tehuizen in plaats van dat ze een goede behandeling krijgen.

Falen van systeem

De beheerder van het tehuis waar de kinderen verbleven trekt in een verklaring het boetekleed aan. ,,Deze situatie is tragisch en is het gevolg van het falen van het systeem voor onze kinderen. Deze kinderen hebben dringend zorg nodig in de juiste setting, wat een hoger zorgniveau is dan wij bieden.”

De bewoner van de villa is door de gebeurtenissen getraumatiseerd. ,,Ik weet niet wat de volgende stap is voor mij en mijn meisjes om hier overheen te komen”, vertelde hij de Amerikaanse zender. ,,Ik weet niet of mijn meisjes zich veilig zullen voelen. Ik weet niet wat ik moet doen. Echt niet. Ik weet het niet meer.”

