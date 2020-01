Verblijfsvergunning voor illegale migrant na heldhaftige redding van Spaanse gehandicapte

Het Spaanse ministerie van Arbeid en Immigratie meldde vandaag dat het Sow, die in 2017 in Spanje aankwam, een verblijfsvergunning had verstrekt voor zijn ‘daad van moed en dienstbaarheid aan de gemeenschap’. Het stadsbestuur van Dénia had de regering opgeroepen de vergunning ‘snel te regelen’.



Bijna 90.000 mensen ondertekenden een online petitie om de legalisatie van ‘de anonieme held’ die zich ‘een voorbeeldig burger’ had getoond. ,,Ik ben arm, ik heb niets, maar ik ben sterk en ik kan helpen. Ik zie mensen niet graag lijden”, legde Gorgui uit aan een plaatselijke krant.



Gorgui vertelde dat hij met zijn partner en hun zeven maanden oude baby in een koude krappe kamer woont, waar ze bij gebrek aan een bed op een matras op de vloer slapen. Het appartement in de stad Gandia delen ze met andere Senegalezen. Spanje registreerde in 2019 ruim 70.000 migranten uit Senegal.