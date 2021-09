Verbod op het scheren van baarden voor kappers in Afghanistan

‘CIA ontslaat chef in Wenen die ‘Havana-syn­droom’ niet serieus nam’

24 september De CIA heeft volgens The Washington Post de leidinggevende van de Amerikaanse inlichtingendienst in Wenen ontslagen omdat hij onverklaarbare gezondheidsklachten niet serieus nam. Het ging mogelijk om het zogenoemde Havana-syndroom, waar zeker twintig diplomaten eerder dit jaar in de Oostenrijkse hoofdstad last van kregen.