Verdachte aanslagen Christchurch ontkent schuld

Tarrant was zelf niet aanwezig in de rechtszaal van Christchurch. Er was een videoverbinding met hem, terwijl hij in een kleine ruimte zat in de zwaar bewaakte gevangenis van Auckland waar hij vastzit. Hij meesmuilde toen zijn advocaat Shane Tait namens hem zijn onschuld pleitte. Verder toonde hij gedurende de zitting weinig emotie. Toen rechter Cameron Mander hem vroeg of hij kon zien en horen wat er in de rechtszaal gebeurde, knikte hij slechts.



In de rechtszaal in Christchurch zaten tachtig overlevenden van de aanslagen op 15 maart, in een aanpalende ruimte keken nog eens zestig betrokkenen op tv-schermen naar de zitting. Bij het uitspreken van de niet-schuldig verklaring door Tait en de houding van Tarrant die te zien was op het videoscherm, braken bij sommigen hevige emoties los.



,,Het laat zien dat hij een beest is”, zei Mustafa Boztas, die gewond was geraakt tijdens de aanval op de moskeeën. ,,Het doet me verdriet dat iemand zo onmenselijk kan zijn en de levens kan nemen van onschuldige mensen.” Abdul Aziz, die bij een van de moskeeën oog in oog kwam te staan met de schutter, zei dat hij het gezicht van Tarrant wilde zien. ,,Hij stond daar te lachen en hij denkt dat hij zo stoer is”, zei de man, die toevoegde dat de schutter een ,,lafaard” was toen hij er bij hun eerdere treffen vandoor ging. ,,Zet me 15 minuten met hem in een cel. Dan zullen we zien of hij nog kan lachen.”