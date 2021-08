Verdachte bekent moord op toeriste in Thailand: ‘Ik wilde haar rugzak stelen maar ze verzette zich’

De verdachte werd zaterdag aangehouden op basis van bewakingsbeelden. Daarop was te zien hoe hij vorige week dinsdagavond op zijn motorfiets naar de waterval reed waar het stoffelijk overschot van de toeriste twee dagen later gevonden zou worden. De twintiger arriveerde twaalf minuten voordat de Zwitserse de toeristenattractie te voet bereikte en verliet de bewuste plek drie uur later, zo bleek.

De werkloze Teerawat Thothip reed naar eigen zeggen naar de Ton Ao Yon-waterval om er wilde orchideeën te plukken met de bedoeling ze te verkopen. Toen hij met lege handen afdaalde van de top van de waterval, zag de twintiger de halfnaakte toeriste alleen in het water. Haar rugzak lag vlakbij op een rots. Met de bedoeling die rugzak te stelen - in de hoop dat er waardevolle spullen in zouden zitten - viel hij de vrouw van achteren aan, greep haar bij de keel en begon haar te smoren.

De vrouw verzette zich echter en probeerde zich los te rukken. Tijdens de worsteling vielen ze in het water, waar hij haar de keel dichtdrukte tot ze het bewustzijn had verloren. ,,Op dat moment handelde ik in een impuls en dacht ik niet dat de buitenlander zou sterven”, hoorde de Bangkok Post hem zaterdag zeggen in een videoverbinding vanuit het plaatselijke politiebureau met het provinciale commissariaat waar de politie een persconferentie hield over zijn aanhouding.

Volledig scherm Politiechef Suwat Jangyodsuk tijdens de persconferentie op het provinciale politiebureau op Phuket, afgelopen zaterdag. © AP

Marihuana en sigaretten

Thothip zei dat hij het lichaam in het water had achtergelaten, het bedekte met een plastic zeil dat hij in de buurt had gevonden, in de rugzak van zijn slachtoffer zocht naar waardevolle spullen en 300 baht in contanten (zo'n 7,63 euro) vond. Daarna verstopte hij de rugzak, gooide de sneakers van de vrouw weg en ging ervandoor. Na wat frisdrank te hebben gekocht, begaf hij zich naar de hut van een vriend waar hij van de rest van het gestolen geld marihuana en sigaretten kocht en die deelde met de vriend. Later ging hij naar huis en probeerde te doen alsof er niets was gebeurd.

Donderdag hoorde hij naar eigen zeggen dat het lichaam van de Zwitserse toeriste was gevonden. ,,Ik had geen idee waar ik naartoe moest vluchten of hoe ik de moord geheim kon houden. Ik bleef daarom wachten tot de politie me zou vinden”, zei hij.

Coronacrisis

Volgens de verdachte gebruikte hij geen drugs op de dag van de moord maar deed hij dat in het verleden wel. Hij beweerde alleen geld te hebben willen stelen omdat hij zijn baan was kwijtgeraakt door de coronacrisis en nu slechts 1000 baht per week verdiende (zo'n 25 euro) met een deeltijdbaan als grasmaaier. Het geld gaf hij aan zijn vrouw voor de verzorging van hun kinderen. ,,Ik beken de misdaad en bied het hele land en de familie van het slachtoffer mijn excuses aan”, aldus Thothip.

De politie liet zondag in een verklaring weten dat er twee aanklachten waren ingediend tegen de verdachte en dat er nog meer aanklachten bij zouden kunnen komen. Zondagavond namen rechercheurs de twintiger mee naar de plaats delict voor een reconstructie.

Teerawat Thothip verscheen maandagmorgen voor de provinciale rechtbank. Die gaf de politie toestemming om hem nog twaalf dagen vast te houden voor verder onderzoek. De twintiger werd maandag opnieuw verhoord op het politiebureau, net als enkele vrienden. Een arts van het Vachira Phuket Hospital nam bij de verdachte lichaamsmateriaal af voor dna-onderzoek.

Parlementair medewerkster

Het slachtoffer is Nicole Sauvain-Weisskopf uit Bern. Ze werkte als plaatsvervangend protocolchef bij het federale parlement van Zwitserland. Thaise media meldden aanvankelijk dat ze de diplomatieke status zou hebben maar een woordvoerster van het parlement ontkende dat tegenover deze nieuwssite. ,,De Zwitserse ambassade in Bangkok staat in contact met de nabestaanden’’, aldus de zegsvrouw.

Op het strand voor het hotel waar het slachtoffer logeerde, vond vrijdagavond een herdenkingsplechtigheid plaats voor haar. De gouverneur van Phuket woonde de plechtigheid bij. Eilandbewoners hielden een minuut stilte voor de Zwitserse en staken kaarsen aan om hun verdriet te uiten. De Zwitserse ambassadrice in Thailand bedankte iedereen op Twitter ‘voor uw medeleven op deze zeer droevige en verontrustende momenten.’ De diplomate betuigde haar medeleven aan de nabestaanden en bedankte de Thaise autoriteiten voor hun snelle actie tot nu toe.

Pilootproject

De moord overschaduwt het toeristische proefproject Phuket Sandbox, waarbij volledig gevaccineerde reizigers sinds 1 juli zonder quarantaine vakantie kunnen vieren op het eiland. Sauvain-Weisskopf arriveerde op 13 juli op Phuket.

