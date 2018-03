Verdachte bompakketten Austin overleden, agent gewond

UpdateDe verdachte van de bomaanslagen in Austin is vanochtend overleden. De politie bevestigt dat hij zichzelf opblies in zijn auto na een politieachtervolging. Daarbij is een agent licht gewond geraakt.

Agenten zouden kort daarvoor schoten hebben gelost in de buurt van een lokale snelweg. De politie stond vanaf begin deze maand voor een raadsel. Vijf pakketbommen ontploften in de Texaanse stad, waarbij twee mensen overleden en vijf mensen gewond raakten.



Op beelden van de Amerikaanse zender CBS is de vermoedelijke verdachte te zien. Hij staat met pet op, waar blond haar onderuit steekt met een pakketje bij de balie. Volgens onderzoekers is dit de verdachte en houden zeker twee pakketjes van die persoon verband met de reeks explosies in Austin.

Zoekgedrag

Rechercheurs kregen aanwijzingen door het zoekgedrag op zijn computer. De sporen leidden uiteindelijk naar de verdachte in Round Rock die volgens nieuwszender ABC 24 jaar oud was en uit het midden van de staat Texas kwam. Over zijn motieven is nog niets bekend.

De politie, de FBI en explosievenexperts van het Bureau of Alcohol, Tabacco, Firearms and Explosives zijn voor onderzoek op de plaats delict. Dit is op de snelweg I-35.

Het meest recente slachtoffer was een medewerker van een distributiecentrum van pakketbezorger FedEx in de Amerikaanse stad Schertz. Hij raakte lichtgewond toen een pakketje vol spijkers en ijzeren splinters ontplofte. Op 2 maart kwam een 39-jarige man om het leven toen een pakket ontplofte dat voor zijn deur was neergelegd. Tien dagen later overleed een 17-jarige jongen toen hij een pakketje dat hij bij zijn voordeur vond, mee naar binnen nam.