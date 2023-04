Verdachte brandstichting detentiecentrum Mexico gearresteerd

roep om verbod Extreem korte vluchten in luxe privéjet: Greenpeace is ‘schaamte­lo­ze‘ miljonair spuugzat

Greenpeace is woest dat de ‘allerrijksten’ nog altijd volop gebruikmaken van het privévliegtuig. Uit een inventarisatie van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat het aantal privévluchten in de EU met 64 procent is toegenomen. ,,Het is schaamteloos dat de allerrijksten te midden van een klimaatcrisis kiezen voor de meest vervuilende manier van reizen. Er moet zo snel mogelijk een verbod op privéjets komen”, zegt een woordvoerder van Greenpeace tegen deze site.