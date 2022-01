Verdachte Dave De K. wordt in België vervolgd voor zijn rol rond de dood van Dean

,,Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen. Ook in België wordt verder onderzoek gedaan", laat het OM weten. De verdachte wordt donderdag voorgeleid. De K. werd in Meerkerk gearresteerd. Het lichaam van Dean werd eveneens op Nederlands grondgebied aangetroffen, maandagvond op Neeltje Jans. De vriendin van de 34-jarige Dave De K. is ook aangehouden. Dit gebeurde door de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van ontvoering en moord. R. W. heeft de Nederlandse identiteit en is afkomstig uit Sint Jansteen. Wel is ze, net als De K. woonachtig in België.

Dorp in shock na vondst Dean (4): ‘Als ik dit had geweten, had ik de verdachte de nek omgedraaid’

‘Hij is gestoord’

Uit verklaringen van R. W. zou blijken dat ze haar partner wilde beschermen. Zo wist ze zogezegd niet welke kleren De K. droeg bij zijn vertrek. In het opsporingsbericht werd er dan ook niets over vermeld. Achteraf bleek ze die kennis wel te hebben. Daarnaast week haar verklaring ook af met wat De K. na zijn arrestatie vertelde. De beschuldiging van ontvoering en moord betekent niet dat er harde bewijzen zijn tegen de vrouw.



De 34-jarige Dave De Kok. was al bekend bij de politie. Hij werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel, wegens de ‘onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg’ van het 2-jarige zoontje van een voormalige vriendin. Tijdens de rechtszaak schetsten gerechtspsychiaters een weinig fraai beeld van de man. Hij werd omschreven als ‘een psychopaat met een sadistische ingesteldheid’.



,,Hij is gestoord”, klonk het in de rechtbank. ,,Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadistische manier af. Als hij binnen een relatie voelt dat de ander hem tegenspreekt en niet volgzaam is, reageert hij zich af door bijvoorbeeld een kind van de trap te gooien of in een bad met koud water te zetten.” ,,Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadistische manier af.”