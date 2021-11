Verdachte in zaak ontvoerde Australische Cleo ‘handelde alleen’

Kleuter Cleo werd woensdag na een grote zoekactie teruggevonden in de slaapkamer van een huis. Australië was weken in de ban van de zoektocht naar het meisje. Dat verdween 19 dagen geleden tijdens een kampeertocht ‘s nachts uit een tent.

Rechercheur Rod Wilde, die het onderzoek naar de verdwijning leidde, vertelde donderdag aan verslaggevers dat de verdachte naar het ziekenhuis moest worden overgebracht wegens verwondingen die hij had opgelopen nadat hij was gearresteerd. De man wordt momenteel door de politie verhoord, het is nog onduidelijk waar hij precies voor wordt aangeklaagd.

Onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar een huis in de plaats Carnarvon, op slechts enkele minuten van de plek waar Cleo woont met haar familie. In een kort filmpje van de politie was al te zien dat het meisje in de armen van een agent wordt weggedragen. ,,We nemen je mee naar je papa en mama. Is dat goed?”, vroeg een andere politieman aan Cleo, die knikte.

Een van de agenten die haar redde, ging later op de dag bij de familie op bezoek. ,,Het was hartverwarmend om haar in de tuin te zien spelen en bij haar ouders te zijn. Ik was verbaasd dat ze zich zo snel aanpaste en gelukkig leek”, aldus de man. De moeder van Cleo, Ellie, schreef op Instagram dat ‘ons gezin weer intact is’.