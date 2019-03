Verdachte moord op New Yorkse maffiabaas mocht niet op date met zijn nichtje

Comello werd zaterdag in zijn huis in Brick (New Jersey) aangehouden op verdenking van de moord op Francesco ‘Franky Boy’ Cali, sinds 2015 de vermoedelijke maffialeider van de beruchte familie Gambino. Comello, een bouwvakker, was geen maffialid. Cali werd vorige week woensdag doodgeschoten.



Volgens de Daily Beast noemden twee agenten Comello ‘een mafketel’. Comello kon opgepakt worden aan de hand van bewakingsbeelden en zijn vingerafdrukken op de nummerplaat die Comello met zijn auto had afgereden van Cali’s SUV en daarna aan hem had overhandigd.



Het nichtje van de maffioso was op het moment van de moord aanwezig in het huis op Staten Island. Toen Cali de kapotte nummerplaat in de koffer van zijn wagen ging leggen, vuurde Comello twaalf keer op hem. Minstens zes kogels waren raak. Cali overleed later in het ziekenhuis.