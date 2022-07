Verdachte Nederlanders in Marbella blijven langer vast zonder optie borgtocht

Eerder op de dag werd bekend dat hij het ziekenhuis mocht verlaten. Vier getroffen omstanders moesten ook naar het ziekenhuis. Een 32-jarige Ierse vrouw is er zeer ernstig aan toe en ook een ander slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. De schutter zou de man die hem aanviel niet hebben geraakt. In media circuleren berichten dat het geweld het gevolg was van een conflict over drugs. De schietpartij vond zondagnacht plaats in de populaire discotheek Opium Beach Club. Die ligt aan het strand, aan de oostrand van het centrum van de Zuid-Spaanse stad.