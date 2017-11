Verdachte New York wil IS-vlag, Trump vraagt om doodstraf

VideoDe verdachte van de terreuraanslag in Manhattan, Sayfullo Saipov, wil een vlag van Islamitische Staat (IS) ophangen in zijn ziekenhuiskamer. Dat blijkt uit documenten bij de rechtbank. ,,Hij moet de doodstraf krijgen", twitterde president Trump als reactie.

In de rechtbankdocumenten staat beschreven wat Saipov zei tijdens zijn verhoor in het ziekenhuis, waar hij dinsdagnamiddag werd opgenomen nadat hij door de politie in de buik werd geschoten. Saipov reed even daarvoor met een vrachtwagen in op een fietspad in New York en doodde acht mensen. Hij wordt aangeklaagd voor terrorisme.

De verdachte heeft tegen de politie gezegd dat hij een goed gevoel heeft over zijn daden. Saipov verklaarde dat hij had besloten om op Halloween toe te slaan, omdat er dan veel mensen op straat zouden zijn. Hij hoopte tot de Brooklyn Bridge te rijden om ook daar voetgangers omver te rijden. Op een persconferentie zei de aanklager van Manhattan dat Saipov de aanval twee maanden voorbereidde, en eerder al een wagen huurde om zijn route langs de westelijke zijde van Manhattan voor te bereiden.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde in een tweet op de opmerkingen van de verdachte: ,,NYC terrorist was tevreden toen hij vroeg een IS-vlag in zijn ziekenhuiskamer op te hangen. Hij doodde 8 mensen, verwondde er 12. HIJ ZOU DE DOODSTRAF MOETEN KRIJGEN."

Tweede man

Volledig scherm De verdachte, Sayfullo Saipov, op een archieffoto. © Getty Images

De aanslagpleger verklaarde tegen de politie dat hij geïnspireerd was door video's van Islamitische Staat. Woensdagavond verscheen hij voor het eerst voor een rechtbank in New York, in een rolstoel. Hij kreeg een pro-Deoadvocaat toegewezen en beantwoordde de vragen voornamelijk met ja of nee, met behulp van een Russische tolk. Er werden twee aanklachten geformuleerd: steun aan een buitenlandse terroristische organisatie en geweld en vernieling. Het is niet duidelijk of Saipovs wens om een IS-vlag is ingewilligd.