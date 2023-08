Verdachte Sacha C. stak eerst vader ‘meester Fa’ dood en daarna huisarts Bert, klopjacht uitgebreid

De 21-jarige man die zijn eigen vader Chain-Fa (65) en huisarts Bert ter Horst (60) in Italië zou hebben doodgestoken, heet Sacha C. en komt uit Amsterdam. Honderd carabinieri en andere politiemensen zijn naar hem op zoek, ook met speurhonden. Vermoed wordt dat C. zich schuilhoudt in de uitgestrekte bossen van noordwest-Italië.

De politie heeft een signalement van hem verspreid, waarin staat dat Sacha C. donkerblond haar heeft, circa 1.75 meter lang is en een grijs T-shirt draagt. Het shirt zou bloedvlekken bevatten. De man, zoon van een Nederlandse moeder en een Chinees-Nederlandse vader, is psychisch verward en daarom gevaarlijk, stelt de Italiaanse politie.

Het is de reden waarom de politie een ware klopjacht is gestart, die al sinds woensdagavond gaande is. Donderdagavond maakten de autoriteiten bekend het zoekgebied uit te breiden naar de gehele regio Piëmont, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Zo’n honderd man zijn daar naar hem op zoek, waarbij ook speurhonden worden ingezet. Verder wordt vanuit de lucht gekeken. De zoektocht gaat mogelijk vannacht nog door.

Langzaam wordt er meer bekend over Sacha C. Zijn geestelijke problemen verklaren wellicht het drama van woensdag, waarbij hij zowel zijn vader als huisvriend Bert ter Horst dodelijk neerstak.

Onbezorgde jeugd

Want de vraag is hoe het zover kon komen met de jonge Amsterdammer. De vele familiefoto’s op sociale media tonen een onbezorgde jeugd in een liefdevol, hoogopgeleid gezin uit de hoofdstad. Vader Chain-Fa is leerkracht, moeder Marijke studeerde Frans. Samen krijgen ze twee zonen, van wie Sacha de jongste is.

Beide jongens worden sportief en muzikaal opgevoed. Zo speelde Sacha als kind saxofoon en voetbalde hij bij club T.O.S. Actief in Amsterdam-Oost, op een steenworp afstand van de Jaap Eden-ijsbaan. Bij die club was vader Chain-Fa vijf maal per week actief als jeugdtrainer. Sinds kort werkte hij bij basisschool De Leertuin, die vorig jaar in de nieuwe Amsterdamse stadswijk Schinkelkwartier opende. Ook werkte Chain-Fa op de oecumenische basisschool Elout.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij het huis in dorpje Montaldo di Mondovì waar de dodelijke steekpartij plaatsvond. © Unione Monregalese

Op de nieuwkomersgroep staat hij bekend als ‘Meester Fa’. ‘Kinderen helpen zich te ontwikkelen: dat maakt mijn vak geweldig!’ vertelt hij op de website van de school. ‘Een plezierige, veilige omgeving is daarvoor een voorwaarde. Samen zorgen we daar op De Leertuin voor.’

Lijkt het met Sacha's oudere broer goed te gaan - hij studeerde aan de Universiteit van Wageningen - C.’s eigen situatie is mysterieus. Op LinkedIn noemt hij zich sinds 2020 ‘zelfstandige/eigenaar’. Ook had hij een bijbaantje als bezorger bij New York Pizza.

Keukenmes

Duidelijk is dat Sacha afgelopen week met zijn vader Chain-Fa meereisde naar Italië. Daar gingen beiden logeren bij de 60-jarige Lambertus (Bert) ter Horst te Montaldo di Montovì. Dat is een piepklein gehucht enkele tientallen kilometers onder Turijn. De Harderwijkse huisarts, goed bevriend met C. senior, bezat al enkele jaren een woning, waar hij vaak te vinden was en die hij zelf had opgeknapt.

Woensdagmiddag kregen vader Chain-Fa en Ter Horst ruzie. Zoon Sacha greep daarop een keukenmes en stak zijn vader neer, blijkt uit een eerste reconstructie van de politie. Ter Horst poogde tussenbeide te komen, maar werd eveneens neergestoken. Chain-Fa overleed ter plekke, huisarts Ter Horst niet. Hij wist met zware verwondingen naar buiten te lopen, waarna de buren alarm sloegen. Een ambulance en helikopter snelden toe. Ter Horst overleed uiteindelijk onderweg naar het ziekenhuis in Turijn.

Sprakeloos

Niet alleen in Nederland, ook in Montaldo di Montovì is de schok groot. ,,Dit is een ongelofelijke tragedie, die ons allen sprakeloos maakt”, verklaart burgemeester Giovanni Balbo tegenover lokale media. ,,We zijn ontzet, niemand had ooit zoiets kunnen bedenken.”

Huisarts Ter Horst is een graag geziene gast in het slechts 600 mensen tellende dorp. Volgens inwoners kwam hij er vaak, alleen of met zijn gezin. Hij sprak inmiddels een woordje Italiaans en kon zich goed verstaanbaar maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.