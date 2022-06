Verdachte schietpartij Brussel opgepakt in Oostenrijk

De man die in Oostenrijk is aangehouden zou volgens Het Laatste Nieuws op het punt hebben gestaan om naar Albanië te vluchten. Het Brusselse parket bevestigt voorlopig enkel dat er na de uitvaardiging van een internationaal en Europees aanhoudingsbevel een verdachte werd gearresteerd. Volgens bronnen van de Belgische krant gaat het om Noga Kasander (44).

Het schietincident deed zich zaterdagavond omstreeks 20.20 uur voor in de buurt van het De Brouckèreplein. Het 43-jarige slachtoffer Erion Hasanbelliu kreeg zes kogels in de rug en in de billen en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. ,,Het zag er niet goed uit’’, verklaarde een ooggetuige later. Zondagmiddag was de toestand van het slachtoffer nog steeds zorgwekkend.