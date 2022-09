Verdachte van dodelijke steekpartijen Canada heeft gewelddadig verleden, zoektocht levert nog niks op

Een dode en negen vermisten na crash watervlieg­tuig nabij Seattle

Bij een crash van een watervliegtuigje in het noordwesten van de Verenigde Staten is zeker één persoon om het leven gekomen, meldt de Amerikaanse kustwacht op Twitter. Negen mensen worden nog vermist. Onder de tien mensen aan boord van het vliegtuig was volgens de Amerikaanse zender CNN één kind.

5 september