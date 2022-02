Verdachte van doodschieten Duitse agenten is jager zonder vergunning die ‘handelt in vlees’

De man die ervan wordt verdacht gisteren twee politieagenten te hebben doodgeschoten bij een voertuigcontrole in een bosgebied in het zuidwesten van Duitsland, is een hobbyjager zonder vergunning die geen wapens meer mocht bezitten.

Dat verklaarde de Duitse jachtvereniging tegenover de Südwestrundfunk (SWR). Andreas S. (38) bezit volgens de Deutscher Jagdverband (DJV) geen geldige jachtvergunning. Die had hij in het verleden blijkbaar wel, maar de hobbyjager verloor die na de intrekking van zijn zogenoemde ‘persoonlijke betrouwbaarheid’ die de wapenwet vereist voor een vergunning. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de aanvrager in het dagelijks leven en tijdens de jacht, alsook zijn omgang met wapens en munitie.

Dat intrekken van zijn ‘betrouwbaarheid’ gebeurde voor het eerst in 2008 en in 2020 opnieuw. Dit betekent dat S. volgens de wapenwet geen wapens meer mocht bezitten. Zo’n intrekking volgt in Duitsland op een veroordeling tot een geldstraf. Om welke strafbare feiten het in beide gevallen ging, is nog onduidelijk. S. was bij de politie in ieder geval bekend vanwege doorrijden na een aanrijding.

Bronnen in veiligheidskringen meldden gisteren dat S. beschikt over een wapenvergunning en dat wapens waren gevonden bij een doorzoeking in de woning waar hij gistermiddag werd gearresteerd. Die arrestatie gebeurde nadat de dertiger - voor wie een opsporingsbericht was uitgevaardigd - zich via zijn advocaat bij de politie had gemeld. In de woning in Sulzbach (Saarland) werd ook een 32-jarige medeverdachte gearresteerd. Voor de deur zou de wagen van S. hebben gestaan, met daarin kogelgaten.

Politieagenten tijdens de doorzoeking van de woning van de hoofdverdachte in Sulzbach.

Wildhandel en bakkerszaken

Andreas S. handelt volgens Duitse media in vlees van wild. Hij runde eerder ook vier bakkerszaken die hij van zijn ouders had geërfd, maar liet zich in 2020 failliet verklaren. De Saarlander was volgens Redaktionsnetzwerk Deutschland maatschappelijk geëngageerd. Met beide bedrijven doneerde hij de afgelopen jaren overgebleven brood en worst aan de lokale voedselbank, verklaarde een medewerkster. Ze ontmoette S. sinds 2018 meermaals en omschrijft hem als ‘rustig en beleefd’.

Een oud-medewerker van een van de bakkerszaken verklaarde tegenover nieuwsmagazine Focus dat de dertiger getrouwd is en drie kinderen heeft.

Moord

Zowel S. als de medeverdachte zijn vanmorgen voorgeleid aan de rechter-commissaris in Kaiserslautern. Die beval hun aanhouding. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van moord. Ze gaat er op dit moment van uit dat beide verdachten de agenten doodschoten. Beide slachtoffers werden in het hoofd geschoten, maakte de politie dinsdagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

,,De vrouwelijke agent was op slag dood. Haar mannelijke collega schoot het magazijn van zijn dienstwapen leeg, schoot veertien keer en werd geraakt door vier kogels afgevuurd met een jachtgeweer’’, zei politiechef Heiner Schmolzi. Dat geweer zou zijn gebruikt door de hoofdverdachte. De medeverdachte schoot met een ander wapen.

Het anonieme politievoertuig van de slachtoffers wordt afgevoerd.

Stropers

De fatale schotenwisseling vond maandag omstreeks 04.21 uur uur plaats op de provinciale weg tussen Ulmet en Mayweilerhof in het district Kusel (Rijnland-Palts), tussen Saarbrücken en Kaiserslautern. De twee agenten hadden volgens Schmolzi eerder gemeld dat ze verdachte personen wilden controleren met een kofferbak vol wild.

,,In hun laatste bericht vroegen de agenten collega’s: kom snel, ze schieten op ons. Tegelijkertijd was ook een schot te horen. Toen de ondersteuning zo'n 20 minuten later arriveerde, was de vrouwelijke collega al overleden en de andere zwaargewond en niet meer aanspreekbaar. Naast het lichaam van de vrouwelijke agent in opleiding lag een rijbewijs en identiteitskaart, beide op naam van de 38-jarige hoofdverdachte’’, aldus de politiechef.

Het onderzoek naar het dodelijke drama met de twee agenten, dat volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser doet denken aan een ‘executie’, is nog in volle gang. De politie heeft de zoektocht naar andere mogelijke handlangers gestaakt.

Zwaarbewapende politieagenten bewaken de weg naar de plaats delict.