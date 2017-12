Verdachte verdwijning Maëlys wordt beschuldigd van moord

Elke dag nog wordt er in de bossen en meren rond Pont-de-Beauvoison (50 kilometer ten noorden van Grenoble) gezocht naar sporen van Maëlys. Tot nu toe tevergeefs. De gearresteerde verdachte geeft nog altijd geen krimp.

In Frankrijk wordt in de media de vergelijking gemaakt met Madeleine McCann. De Britse peuter verdween tien jaar geleden uit een vakantiewoning in Portugal en sindsdien ontbreekt elk spoor. Ook in het geval van Maëlys vervliegt de hoop dat zij zal worden gevonden. Het kind is voor het laatst gezien op een huwelijksfeest in Le Pont-de-Beauvoisin, in de Franse Alpen. Daar was het meisje met haar ouders, zus en oom.

Aanwijzingen

De aanwijzingen tegen de verdachte ex-militair, die hondengeleider was in het Franse leger, passen allemaal in een akelig beeld. Maar hij zwijgt of komt met onwaarschijnlijke verklaringen voor zijn vreemde gedrag op het trouwfeest op de avond van de vermissing en daarna. Zijn nieuwe advocaat zei tegen de Franse krant Libération dat zijn cliënt 'geen andere verdedigingspositie had dan te zwijgen'. Volgens verdachte L. zou de Franse politie erop uit zijn hem de schuld in de schoenen te schuiven.

Het staat inmiddels vast dat L. het trouwfeest die avond verschillende keren verliet. Omdat hij bijvoorbeeld wijn had gemorst op zijn short. Dat kledingstuk gooide hij later weg omdat het volgens hem niet meer schoon te maken viel. Een paar dagen na de verdwijning van het meisje vond de politie een spoor van haar DNA in zijn auto. De verdachte was op een feest van de ouders van Maëlys en zou haar naar zijn auto hebben gelokt met het verhaal dat hij honden had in zijn auto. Volgens hem was er niets gebeurd, wel was Maëlys wel met een bevriend jongetje in de kofferbak gekropen 'op zoek naar een hond'. Maëlys was gek op honden.

Verkopen

Waarom hij de volgende middag uren is bezig geweest zijn auto intensief schoon te maken met ongewoon krachtige reinigingsmiddelen? Omdat hij zijn auto wilde verkopen, aldus L.

Nog zwaarder wegen de beelden die de politie heeft van de auto van de verdachte met naast zich een kind met een witte jurk. De beelden werden gemaakt in het centrum van Pont-de-Beauvoisin, op 800 meter van de trouwzaal.

Een verkeerscamera van de politie registreerde hem beeld om 2.47 uur. Om 3.25 uur rijdt de verdachte terug naar het feest in omgekeerde richting, zonder ‘kleine’ passagier. Waar hij zich heeft opgehouden, is onduidelijk, omdat hij om 2.47 uur zijn mobieltje op de vliegtuigstand zette. Volgens L. deed hij dat om zijn batterijen te sparen en is de Audi op de camerabeelden niet die van hem.

En zo is er een hele reeks voorvallen die de aanklager tot de stellige overtuiging brengen dat L. de dader moet zijn. Bijvoorbeeld dat de man schrammen zou gehad hebben op armen en benen, volgens hem echter van 'in de tuin werken'.

Volledig scherm Aanklager Jean-Yves Coquillat tijdens een persconferentie over de zaak. © AFP