Verdachte weduwe vermoorde Tob Cohen op borgtocht vrij

Rechter Jessie Lessit verklaarde dat de aanklagers niet konden aantonen dat de vrijlating van Sarah, die op 28 augustus was gearresteerd, het onderzoek naar de moord zou schaden. De borg is vastgesteld op twee miljoen Keniaanse shilling cash (zo’n 17.000 euro) of vier miljoen Keniaanse shilling als via een cheque wordt betaald (zo’n 35.000 euro). De weduwe van Cohen heeft haar paspoort moeten inleveren.



Medeverdachte Peter Karanja is vanmorgen officieel aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op de Nederlandse zakenman die al langere tijd in Kenia woonde. Karanja, de vermeende minnaar van Cohens echtgenote en ceremoniemeester op het huwelijk van haar dochter, vertelde de politie eerder dat Sarah achter de moord op haar man zit. Hij gaf de politie ook de namen van een stuk of vier personen die volgens hem betrokken waren bij de moord. Zij voerden volgens hem het ‘vuile werk’ uit, variërend van het regelen van de huurmoordenaars, het martelen van de Nederlander en het dumpen van zijn lichaam in een lege watertank in diens tuin tot het dichtmetselen van de tankopening.