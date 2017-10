Verdachten van moord op halfbroer Kim Jong-un voor reconstructie naar plaats delict

De twee verdachten waren ook aanwezig op het vliegveld. Zij zagen de reconstructie met lede ogen aan. Beiden waren geboeid en droegen een kogelwerend vest. Er was veel politiebegeleiding op de been. De vrouwen wacht wellicht de doodstraf.



Ze zijn tot nu toe de enige verdachten in de zaak. Die verdenking is nog sterker geworden tijdens de rechtszaak die begon op 2 oktober. Zo werd duidelijk dat Kim overleed aan acute vergiftiging met VX en dat het verboden chemische middel is gevonden op zijn gezicht en kleding. Ook op de kleding van de vrouwen en op de nagels van Huong werd het dodelijke spul aangetroffen. Daarnaast zijn er camerabeelden van Aisyah en Huong die na hun daad naar het toilet rennen om hun handen te wassen.