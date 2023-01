Verdenkingen Nederlandse hulpverlener in Grieks proces afgezwakt: ‘Zo blijft er twijfel’

Hulpverlener Pieter Wittenberg (75) kan als een vrij man terug naar huis in het Drentse Peest. De rechter op het Griekse eiland Lesbos besloot vandaag de aanklacht voor onder meer spionage tegen hem en 23 andere hulpverleners niet in behandeling te nemen.

Dat betekent niet automatisch dat de Griekse justitie hem niet meer vervolgt. De aanklager doet nog onderzoek naar zwaardere misdrijven, en kan daarvoor tot 2038 een aanklacht indienen. ,,Geen opluchting of einde, maar eerder een cliffhanger dus”, zegt Wittenberg tegen deze site.

De rechter op Lesbos oordeelde vandaag dat de collectieve aanklacht niet specifiek genoeg was; onduidelijk was wie de aanklager waar precies van verdacht. Bovendien was er geen vertaling beschikbaar voor de zeventien niet-Grieken, onder wie Wittenberg, die tegelijkertijd met zeven Grieken voor de rechter stond. Daardoor was een eerlijke en transparante rechtsgang onmogelijk, oordeelde de rechter.

Opvallend was dat de aanklager vandaag op de zitting toegaf zelf ook al tot die conclusie te zijn gekomen, nadat de verdachten tijdens een zitting op dinsdag een waslijst aan bezwaren tegen de aanklacht hadden ingediend. De rechter nam dat oordeel dus over, waarmee de zaak van de baan is. De vergrijpen daarin verjaren in februari.

Ten einde

De zaak is daarmee ten einde zonder dat de rechter een inhoudelijk oordeel heeft geveld over het al dan niet strafbaar zijn van hulpverlening op zee. Witteman en de andere beschuldigden hebben altijd volgehouden alleen maar humanitair werk te hebben verricht door vluchtelingen, die per rubberboot de oversteek van Turkije naar Lesbos hadden gewaagd, veilig aan wal te helpen. Of de rechter het met hen eens is, zullen ze dus niet te weten komen, omdat de zaak nu stopt. Daarnaast heeft de aanklager de beschuldigingen niet ingetrokken, iets waartoe mensenrechtenorganisaties, vandaag nog de Verenigde Naties, toe opriepen.

Verder doet die nog steeds onderzoek naar ernstiger misdrijven, zoals mensensmokkel en witwassen van geld. Of Wittenberg en de anderen zich daarvoor voor een rechtbank zullen moeten verantwoorden is onduidelijk, maar de aanklager heeft nog vijftien jaar de tijd om een zaak aan te spannen.

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Pieter Wittenberg samen met mensen die hun steun betuigen buiten de rechtbank op het Griekse eiland Lesbos. © REUTERS

‘Onbevredigend’

Al met al vindt Wittenberg de uitkomst onbevredigend. ,,Tot 2038 is er nu juridische twijfel over de vraag of humanitair werk strafbaar kan zijn. En tot die tijd kunnen er dus geen collega’s naar het strand komen om mensen op zee te helpen. Ze lopen immers het risico te worden opgepakt.” En dat is precies wat de Griekse autoriteiten willen, zeggen mensenrechtenorganisaties: hulpverleners afschrikken en daarmee ook vluchtelingen, zodat die minder snel in een bootje zouden stappen.

Pas bij vrijspraak na een inhoudelijke behandeling gaat bij Wittenberg de vlag uit. ,,Want dan is er jurisprudentie en weet iedereen waar hij aan toe is. Dat geeft rust in de tent, en stelt hulpverleners in staat weer te doen wat autoriteiten nalaten, namelijk mensen helpen die recht hebben op internationale bescherming.”

Sinds de aanklager in 2018 zijn eerste beschuldigingen uitte in deze zaak, zijn er op Lesbos en in de rest van Griekenland geen particuliere reddingsmissies op zee meer actief. Tegelijkertijd zijn er talrijke bewijzen dat de Griekse kustwacht de vluchtelingen lang niet altijd veilig aan land brengt, zoals volgens internationaal recht zou moeten, maar al dan niet met gebruik van grof geweld terugduwt naar Turkije.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: