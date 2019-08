Verdwijning van Tob Cohen is hot issue in Kenia, politie blijft druk zetten op ‘dubieuze’ echtgenote

‘Ernstige onregelma­tig­he­den’ in zaak Epstein, FBI onderzoekt pri­vé-ei­land van miljardair

8:43 Agenten van de FBI hebben vandaag een klein eiland in de Caraïben doorzocht dat eigendom was van de overleden miljardair Jeffrey Epstein. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft daarnaast vandaag aangegeven dat sprake was van ‘zware onregelmatigheden’ in het detentiecentrum in New York waar Epstein vastzat.