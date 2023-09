Verenigd Koninkrijk en British Airways aangeklaagd om gijzelingszaak uit 1990

met video Bijna 2500 doden na aardbeving Marokko: gebied rond epicentrum is bergachtig met veel dorpjes

De getroffen regio in Marokko is een van de armste van het land. Het is bergachtig, dunbevolkt en moeilijk begaanbaar. ,,Met steile hellingen en smalle wegen, een pittig gebergte.” Bij de aardbeving kwamen al bijna 2500 mensen om het leven.