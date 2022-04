Verenigd Koninkrijk wil vluchtelingen laten opvangen door Rwanda

De volledige details van het plan zijn nog niet bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat de deal vooral van toepassing zal zijn op alleenstaande mannen die in kleine bootjes het Kanaal oversteken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. ,,Dit gaat om mannelijke economische migranten’’, aldus de minister voor Wales, Simon Hart. In Rwanda zouden de asielaanvragen van de mannen dan verder behandeld worden.

De Britten willen de illegale immigratie hiermee inperken. Het maakt deel uit van een pakket bredere maatregelen om migratie via het Kanaal tegen te gaan. De Britse premier Boris Johnson gaat het akkoord later toelichten in Kent, aan de Zuid-Engelse kust, waar vaak migranten aankomen die met bootjes het Kanaal zijn overgestoken. Daar gaat hij zeggen dat de Britten weer controle krijgen over illegale migratie.

Volgens regeringsbronnen zou de regeling het Verenigd Koninkrijk ongeveer 144 miljoen euro kosten. Het kabinet van de Britse premier zei eerder al dat er actie moet worden ondernomen om ‘verachtelijke mensensmokkelaars te stoppen die misbruik maken van de kwetsbaren en het Kanaal veranderen in een waterig kerkhof, met mannen, vrouwen en kinderen die verdrinken in niet-zeewaardige boten en stikken in gekoelde vrachtwagens.’

Kritiek

,,Het is een schokkend, slecht en ondoordacht idee dat het leed van de vluchtelingen alleen maar zal verergeren’’, zegt Steve Valdez-Symonds, vluchtelingendirecteur van Amnesty International VK. Hij benadrukt dat de ‘erbarmelijke staat’ van Rwanda op het gebied van mensenrechten het plan nog erger maakt. De Rwandese minister Vincent Biruta zegt dat er afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen worden ‘beschermd, gerespecteerd en gesteund bij hun ambities’. Ze krijgen ook de kans om zich definitief in Rwanda te vestigen, als ze dat willen.

Quote Ik denk dat het hier niet zozeer gaat om het aanpakken van kleine bootjes, maar meer om het aanpakken van het zinkende bootje van de premier zelf Lucy Powell, Oppositiepartij Labour

Ook de oppositie loopt niet warm voor de deal die de Britse regering heeft gesloten. Ze beschuldigt hen ervan de aandacht te willen afleiden van Partygate, het schandaal waarbij verschillende regeringsfunctionarissen meededen aan borrels en feestjes tijdens de coronalockdowns. ,,Ik denk dat het hier niet zozeer gaat om het aanpakken van kleine bootjes, maar meer om het aanpakken van het zinkende bootje van de premier zelf’’, zei Lucy Powell, lid van oppositiepartij Labour tegen de BBC.

Golfslagmachine en derdewereldlanden

Migranten gebruiken al een tijdje Noord-Frankrijk als vertrekpunt om het VK te bereiken. Dat proberen ze door zich te verstoppen in vrachtwagens of op veerboten. Smokkelaars organiseren ook vaak oversteekroutes met rubberbootjes. Meer dan 28.000 mensen zijn vorig jaar het Verenigd Koninkrijk binnengekomen in kleine bootjes, tegenover 8500 in 2020 en slechts 300 in 2018. Tientallen mensen zijn al omgekomen, waaronder 27 mensen bij het kapseizen van een boot in november.

De Britse en Franse regeringen hebben jarenlang, zonder veel succes, geprobeerd een einde te maken aan deze vluchtroutes. Hierbij hebben ze elkaar vaak beschuldigd van schuldverzuim. Vorig jaar stemde de Britse regering ermee in Frankrijk 65 miljoen euro te geven om een verdubbeling van het aantal politiepatrouilles op de Franse stranden te helpen financieren.

Naast deze deal met Rwanda, bekeek de Britse conservatieve regering ook andere voorstellen, waaronder het bouwen van een golfslagmachine in het Kanaal om boten terug te drijven en migranten naar andere derdewereldlanden te sturen.

