Verenigd Rusland aan kop bij lokale verkiezingen, maar oppositie wint in Siberië

Bij de regionale verkiezingen in Rusland lijkt de regerende partij Verenigd Rusland, die de Russische president Vladimir Poetin steunt, zoals verwacht aan de haal te gaan met de winst. Maar er werden ook zeldzame verkiezingswinsten in Siberië geboekt door aanhangers van de vergiftige Kremlin-criticus Aleksej Navalni.

In 23 van de 85 provincies die het land telt, togen de Russen zondag naar de stembus. Voorlopige resultaten laten zien dat pro-Kremlin-politici, gesteund door Poetin, grote overwinningen behaalden in Komi, Tatarstan, Kamchatka en in meer dan een dozijn andere regio’s.

Oppositieleider Navalni, die een tactische stemstrategie had gepromoot om Verenigd Rusland te dwarsbomen, wist tientallen kandidaten voor gemeenteraden in Siberië naar voren te schuiven. Dat bleef niet zonder resultaat. De aanhangers van Navalni behaalden zeldzame overwinningen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Novosibirsk, de derde stad van Rusland qua bevolking. Ook in studentenstad Tomsk lijkt Verenigd Rusland de meerderheid in de raad te hebben verloren.

,,Mensen zijn ziek van de autoriteiten. Je kunt niet twintig jaar op de troon zitten, eindeloos stelen, dit allemaal doen en onbestraft blijven’’, zei Ksenia Fadeyeva, die een raadszetel in Tomsk won. Navalni-aanhanger Andrei Fateev won ook een zetel in Tomsk. Terwijl anderen, zoals Sergei Boyko, een andere bondgenoot van Navalni, er klaar voor waren om raadszetels in Novosibirk in te nemen.

De bondgenoten van Navalni gingen door met zijn 'slimme stem'-strategie, waarbij meer dan duizend politici werden benoemd die volgens hen goed geplaatst waren om kandidaten van de regeringspartij te verslaan en spoorden kiezers aan op hen te stemmen. In Tomsk zei Fateev dat Verenigd Rusland slechts 12 van de 37 zetels in de raad leek te hebben gewonnen. Veel kandidaten, gesteund door de slimme stemstrategie, lijken een plekje in raad te hebben veroverd.

Volledig scherm Een vrouw bekijkt de kandidatenlijst voor ze haar stem gaat uitbrengen. © EPA