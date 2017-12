Verenigde Staten en Zuid-Korea beginnen aan grootste luchtmacht-oefening ooit

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse Comité voor de Vreedzame Hereniging van Korea zei gisteren in een verklaring dat de training de 'volledige vernietiging' van Noord-Korea tot doel heeft.



,,De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse oorlogsstokende legermarionetten moeten in gedachten houden dat hun escalerende provocatie en toenemende aantal misdaden alleen maar zullen leiden tot een nog verschrikkelijkere vergelding. Het zal hun zelfvernietiging versnellen”, valt in de verklaring te lezen. De verklaring volgde op een waarschuwing van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat stelde dat de Verenigde Staten om een kernoorlog vraagt.



Amerikaanse functionarissen hebben hun zorgen uitgesproken over de Noord-Koreaanse rakettest die vorige week plaatshad. Het land lanceerde toen een nieuw type ballistische raket. De Hwasong-15 heeft een bereik van 13.000 kilometer en zou elke stad in de Verenigde Staten kunnen bereiken. Pyongyang beweerde dan ook dat het in staat was om het Amerikaanse vasteland te treffen.



Ook Rusland heeft zich uitgesproken over de toegenomen spanningen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde de houding van Washington fundamenteel onjuist. De minister veroordeelt de rakettest van Noord-Korea, maar vindt dat de VS het verkeerde pad van provocatie bewandelt in de aanpak van Kim Jong-un.