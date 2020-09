Vergiftigde Navalny ontwaakt uit coma

UPDATE Duitsland voert druk op Rusland op in zaak-Navalny

6 september De Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken voert de druk op Rusland verder op om de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny op te helderen. ,,Ik hoop niet dat de Russen ons dwingen ons standpunt over (het gaspijpleidingsproject, red.) Nord Stream 2 te veranderen’’, aldus Maas in een interview in Bild am Sonntag.