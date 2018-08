Verhoor Nederlander over doodschieten agent stilgelegd. 'Hij viel steeds in slaap'

update + videoDe in België opgepakte Nederlander die betrokken zou zijn geweest bij het doodschieten van een politieagent in Spa, afgelopen nacht, was voor de schietpartij de toegang geweigerd tot een café. Dat bevestigt het parket van Luik tegenover deze krant. Het verhoor van Ivo T. (36) is vanmiddag afgebroken.

Verdachte Ivo T. (36) was met een groepje Nederlanders op stap in Spa. Omstreeks 02.00 uur wilden ze een kroeg in de Avenue Reine Astrid binnengaan maar hen werd de toegang geweigerd, zegt parketwoordvoerster Vanessa Clérin. ,,De Nederlanders kregen het aan de stok met de portiers, waarop de kroegbaas de politie belde. Bij aankomst van een patrouillewagen, zaten enkele Nederlanders al in een taxi. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. De agent werd in het hoofd geraakt en bezweek later ter plekke aan zijn verwondingen."

Vermoedelijk drie

Terwijl de andere agent zich ontfermde over zijn gewonde collega, gingen de Nederlanders ervandoor. Het is volgens het parket nog onduidelijk met hoeveel ze waren. ,,Volgens de eerste onderzoeksresultaten zaten er meerdere in de taxi, vermoedelijk drie. Uit hoeveel personen de volledige groep bestond die de toegang werd geweigerd tot het café kan ik nog niet zeggen", zegt Clérin.

Het is volgens haar ook onduidelijk of Ivo T. de schutter is. De taxichauffeur kon geen beschrijving geven van degene die vanaf de achterbank schoot. De verdachte heeft nog weinig losgelaten, vervolgt de parketwoordvoerster. ,,Zijn verhoor is vanmiddag afgebroken omdat er geen zinnig woord meer uit hem kwam en hij steeds in slaap viel. Vermoedelijk door een combinatie van de lange nacht zonder slaap en alcohol- en/of drugsgebruik. Het verhoor gaat morgen verder."

Quote Er kwam niks zinnigs meer uit hem en hij viel steeds in slaap, vermoede­lijk door de lange nacht en alcohol- en/of drugsge­bruik. Vanessa Clérin

Volgens de krant Het Laatste Nieuws is T. een bekende van de Belgische justitie. Hij zou er al eerder mee in aanraking zijn gekomen vanwege het toebrengen van slagen en verwondingen tijdens een vechtpartij. De parketwoordvoerster kan dit niet bevestigen. Naar de overige Nederlanders wordt volgens haar nog steeds gezocht.

Klopjacht

Ze gingen er net als Ivo T. vandoor na de schietpartij. De politie zette daarop het centrum af en opende een klopjacht. T. werd vervolgens rond 09.30 uur in de nabijgelegen bossen opgepakt. Hij zou bij de schietpartij gewond zijn geraakt in zijn buik.

Volledig scherm Koning Filip van België (r) tijdens zijn bezoek aan het politiebureau van Spa, vanmiddag, met naast hem (v.l.n.r.) minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, provinciegouverneur Hervé Jamar en burgemeester Joseph Houssa. © ANP

Volledig scherm De plaats delict in Spa. © belga

Geschokt

De Belgische premier Charles Michel reageerde geschokt op de dodelijke schietpartij in Spa. ,,Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving'', meldt de premier, die zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden van de omgekomen politieman. Amaury Delrez laat een vrouw en drie kinderen achter.

Koning Filip en minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) brachten vanmiddag een bezoek aan het hoofdbureau van politie in Spa. Volgens Jambon is het hele politiekorps in zijn hart geraakt door de tragische gebeurtenis. De minister sprak de collega's van de doodgeschoten agent. 'Het contact was intens', schreef Jambon na afloop op Twitter. Hij vraagt zich openlijk af hoe zo'n gruwel(daad) mogelijk is. 'Hoe kan het dat iemand die de samenleving elke dag met lijf en leven verdedigde, slachtoffer moet worden van zo'n barbaarsheid'.

Grapperhaus

De Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus laat via Twitter weten Jambon te hebben gecondoleerd en 'sprakeloos' te zijn over de gewelddadige dood van de politieagent in Spa. 'Ik ben in gedachten bij zijn vrouw en kinderen. Diep respect voor deze agent, een moedig mens, zoals alle politiemensen die altijd een stap naar voren zetten'.

Een reeks politiemensen uit België en Nederland betuigt op Twitter steun aan de nabestaanden, familie, vrienden en collega's van de doodgeschoten agent. Sommige uiten daarnaast ook hun woede. Zoals woordvoerder Paul Heidanus van de politie Noord Nederland. 'Dan ga je als agent af op een melding van ruzie. Je handelt en wordt dan pardoes om niets, helemaal niets, doodgeschoten. Het maakt me boos. Het geeft maar weer eens aan wat de gevaren tijdens het #politiewerk kunnen zijn.'

Minuut stilte

Op het nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps wordt zondag de Grote Prijs van België gehouden. Max Verstappen wordt tijdens de Formule 1-race gesteund door naar schatting 80.000 landgenoten op de tribune. Voor de omgekomen agent werd een minuut stilte gehouden.

Ondertussen is het onderzoek naar de dodelijke schietpartij nog volop gaande. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Op het nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps wordt zondag de Grote Prijs van België gehouden. Max Verstappen wordt tijdens de Formule 1-race gesteund door naar schatting 80.000 landgenoten op de tribune. Voor de omgekomen agent werd een minuut stilte gehouden.