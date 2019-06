Verjaardagsvlucht eindigt in drama: Nederlandse piloot Marcel (52) omgekomen, vriendin (31) vermist

Onbewogen hoort moordenaar Julie zijn hoger beroeps­zaak aan

10:07 Emotieloos. IJskoud. Zo zat Steve B. gisteren drie kwartier lang in de beklaagdenbank in Antwerpen. De blik star op één baksteen in de muur gericht onderging hij schijnbaar gevoelloos de beroepsprocedure die eigenlijk al in november vorig jaar had moeten gebeuren. Lang voor de moord op Julie Van Espen.