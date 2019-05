Verkiezingen Istanbul moeten over, het Westen zwijgt

Troostco­lumn na drama Anne Faber nu viraal voor Vlaamse Julie (23)

13:23 Sinds de moord op de Belgische Julie Van Espen (23) zoeken mensen op social media massaal troost in de treffende woorden van de in Goor geboren schrijver Tommy Wieringa, neergepend op deze site naar aanleiding van de moord op Anne Faber (25) in 2017. De tekst wordt nog altijd massaal gedeeld.