Verkrachtingsslachtoffer in India onderweg naar rechtszaal in brand gestoken

De zaak leidt tot veel emoties in India. Het slachtoffer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis en vecht voor haar leven, melden lokale media. In heel het land heerst boosheid over dit zoveelste drama van geweld tegen vrouwen. Een week geleden werd een 27-jarige vrouw verkracht en vervolgens in brand gestoken. Na de vondst van haar lichaam gingen betogers de straat op in steden als New Delhi, Hyderabad en Bangalore.



De vrouw voor wier leven nu wordt gevreesd komt uit de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Vijf mannen zijn aangehouden op verdenking haar te hebben aangevallen en in brand te hebben gestoken, meldt de Britse omroep BBC. De vrouw was op weg naar het station, werd meegesleurd en in een veld in brand gestoken. Een van de vijf mannen werd eerder dit jaar door de vrouw aangeklaagd wegens verkrachting.