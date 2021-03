Verlaten Fukushima maakt verpletterende indruk: ‘Dat zie je maar één keer in je leven’

Woeste vader onthoofdt dochter (17) vanwege verboden relatie: ‘Hij was rustig en huilde niet’

6 maart In Noord-India is woensdag een man aangehouden op verdenking van het onthoofden van zijn eigen dochter. Dat deed hij nadat hij haar in bed zou hebben aangetroffen met een nieuwe vriend die hij niet mocht. De gruwelijke moord is in het land als een bom ingeslagen en wakkert het debat over eerwraak opnieuw aan. ,,Er moet een aparte wet komen voor het omgaan met eerwraak”, stelt een van de grootste vrouwenrechtenorganisaties in India tegen lokale media.