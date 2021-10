Verloofde Gabby werd voor zijn moeder aangezien en kon probleemloos vertrekken

politie blundertDe politie in de Amerikaanse staat Florida erkent dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar Brian Laundrie, de verloofde van de vermoorde youtuber Gabby Petito. Volgens de politiechef waren agenten dagenlang in de veronderstelling dat Laundrie zich levend en wel in het huis van zijn ouders bevond. In werkelijkheid werd hij per abuis aangezien voor zijn moeder. ,,Ze zijn een beetje op dezelfde manier gebouwd”, lichtte een politiewoordvoerder de blunder toe.

Het politiekorps van North Port hield de ouderlijke woning van Laundrie streng in de gaten nadat zijn vriendin Gabby Petito door haar familie als vermist was opgegeven. Twee dagen na die melding zagen agenten de 23-jarige Laundrie in zijn Mustang in onbekende richting vertrekken. Weer twee dagen later dachten dezelfde agenten dat Laundrie terug was gekomen. Dat blijkt ook uit een persconferentie die een dag later werd gegeven. ,,Ik zeg alleen dat we weten waar Brian Laundrie is”, klonk het resoluut.

Nu blijkt dat de politie mogelijk een fatale fout heeft gemaakt. De persoon die terugkwam in de Mustang was namelijk niet Laundrie, maar zijn moeder, die een baseballpet droeg. Toen zij haar zoon als vermist opgaf, wist de politie dat ze fout zat. ,,Dat de ouders hem niet meer hadden gezien was voor ons een grote verrassing”, vertelt politiewoordvoerder Josh Taylor tegen Amerikaanse media. ,,We dachten dat we Brian terug zagen komen. We weten nu dat dat niet waar was.”

Beenderen

Het stoffelijk overschot van Laundrie werd vorige week woensdag na een wekenlange zoektocht gevonden in het moerassige natuurgebied Carlton Reserve, niet ver van zijn ouderlijk huis. Er werden ook een rugzak en een notitieboekje van hem gevonden. De zoektocht werd bemoeilijkt door verraderlijke omstandigheden, omdat het gebied vol water stond waar ook slangen en krokodillen in leven.

Een lijkschouwer slaagde er niet in om de doodsoorzaak te bepalen, wat te maken zou kunnen hebben met de toestand van de resten. De politie van Port North sprak van ‘beenderen’. De resten zullen nu onderzocht worden door een antropoloog. Die kan aan de hand van de studie van het skelet soms nog meer informatie boven water krijgen. Laundrie werd geïdentificeerd aan de hand van zijn gebit.

Tekst gaat verder onder kaartje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen begrafenis

Een begrafenis voor Laundrie gaat er niet komen, vertelde de advocaat van de ouders tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Chris en Roberta Laundrie zouden de resten van hun zoon willen laten cremeren ‘als de tijd rijp is’. In een verklaring vragen ze om privacy zodat ze het verlies van hun zoon in alle rust kunnen verwerken.

Laundrie en Petito reisden maandenlang door de Verenigde Staten en deden daarvan verslag op Instagram en YouTube. Nadat Laundrie op 1 september alleen was teruggekeerd bij zijn ouders in Florida, gaven Petito’s ouders hun dochter als vermist op. Kort daarna verdween Laundrie. Volgens zijn ouders was hij niet teruggekeerd van een kampeeruitje. Enkele weken later werd Petito’s lichaam gevonden in de staat Wyoming. Zij bleek te zijn vermoord.

De doodsoorzaak van Laundrie is nog niet vastgesteld. Wat er precies gebeurd is tussen het stel blijft voor rechercheurs vooralsnog een raadsel.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: